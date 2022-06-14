Tutkunun heykeltıraşı Rodin Antalya’da

Modern heykelin öncüsü olarak bilinen dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in (1840-1917) eserleri, “Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” adlı sergiyle, 19 Mayıs- 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Antalya Kültür Sanat’ta izleyiciyle buluşuyor.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 140. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen sergi, Girne'de bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve The Arkın Rodin Collection Gallery iş birliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleşti. Sergide Kıbrıslı iş insanı Erbil Arkın'ın özel koleksiyonundan derlenen 22 eser yer alıyor.

2015 yılında dünyaca ünlü Picasso sergisiyle kapılarını açan, 2016 yılında Andy Warhol'u ağırlayan Antalya Kültür Sanat, bu sergiyle dünya çapında bir sanatçıyı daha Antalyalı sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunun yanı sıra 2006 yılında Sabancı Müzesi'nde açılan “Heykelin Büyük Ustası Rodin İstanbul'da” adlı sergiden sonra Türkiye'ye gelen ikinci Rodin sergisini gerçekleştirmenin gururunu da yaşıyor.

Erbil Arkın'ın İngiltere'de güzel sanatlar eğitimi aldığı yıllarda başlayan ve giderek tutkuya dönüşen Rodin hayranlığının sonucunda oluşan -şimdilik- 27 eserlik koleksiyon, Rodin'in kariyeri boyunca dönüm noktalarını oluşturan birçok eseri barındırıyor.

Sanatçının ilk sergileme girişimi olan ancak 1864 Paris Salonu'na kabul edilmeyen ‘Kırık Burunlu Adam' büstü, 1875'te ürettiği ve çok gerçekçi olduğu için doğrudan modelden kalıp alınarak uygulandığı eleştirilerine uğrayan ‘Tunç Çağı', Cehennem Kapıları adlı yapıt için üretilmiş ve sonra her biri teker teker ikonlaşmış ‘Öpücük', ‘Düşen Adam', ‘Havva' adlı eserler bunlardan bazıları. Sergi bu 27 parçadan kondisyon veya nakliye güçlüğü nedeniyle getirilemeyen 5 parça dışındaki bütün koleksiyonu kapsıyor.

Avrupa sanatının köklü heykel geleneğini 19. yüzyılın romantizminden 20. yüzyıla ve modern çağın büyük sanat serüvenine taşırken, izleyenleri antik söylencelerin içinden geçen bir yolculuğa çıkaracak olan “Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu'ndan Bir Seçki” isimli sergi, 31 Temmuz 2022 tarihine kadar gezilebilir.