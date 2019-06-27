Tüyo nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tüyo mu tiyo mu?

Tüyo nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tüyo mu tiyo mu?

Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘tüyo’dur. Tüyo mu, tiyo mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tüyo'dur.

TÜYO NE DEMEK:

1– Herhangi bir konuda verilen gizli bilgi.

2– Sınavda başkasından yardım görme veya bir kaynaktan yararlanma, kopya.

3– Yarış öncesinde belirlenen veya tahmin edilen yarışmacı hakkında verilen gizli bilgi.

TÜYO NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “tüyo mu, tiyo mu” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tüyo şeklinde olmalıdır.

tiyo (Yanlış kullanım)

tüyo (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Matematik sınavı ile ilgili bazı tüyolar aldı.”