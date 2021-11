U2, üç yıl sonra yeni bir şarkıyla dönüyor

2019'dan beri dinlenen ve turne ya da yeni albüm çalışması içinde olmayan grup sessizliğini bozdu. U2, "Your Song Saved My Life" isimli şarkıyla geri dönüyor.

Grup Noel zamanı vizyona girmesi planlanan Sing 2 (Şarkını Söyle 2)’de de yer alacak Your Song Saved My Life’ı yayınladı.

Sing 2 filmi üç U2 şarkısını kapsayacak: “Where the Streets Have No Name” (Tori Kelly, Taron Egerton, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon ve Nick Kroll tarafından seslendirildi); “Stuck in a Moment in You can’t Get Out Of Out” (Johansson’ın performansıyla) ve “I Still Have Find What I’m Founding For You” (Johansson ve Bono ile bir düet).

U2, yeni şarkısını bu haftanın başlarında Instagram’da ve TikTok’ta sundu.

Ayrıca grup 1991 albümü Achtung Baby’nin 30. yıldönümünü kutlamak için kariyeri boyunca performanslarından ve turlarından arşiv görüntülerini TikTok’ta paylaşacak.

