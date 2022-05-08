U2, Ukrayna metrosunda şarkı söyledi
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, sanat dünyasından Kiev yönetimine ve Ukraynalı askerlere destek artıyor.
İrlandalı rock grubu U2, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giderek rock grubu Antytila’nın solisti Taras Topolia ile müzik yaptı.
Başkent Kiev’deki bir metro istasyonunda gerçekleşen performansta U2 grubunun solisti Bono ve gitaristi The Edge yer alırken, ülkesinin terk etmeyerek cephede savaşan Topolia’nın kamuflaj kıyafeti giymesi dikkat çekti.