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U2’dan İrlanda’ya corona virüsü ile mücadele bağışı
U2’dan İrlanda’ya corona virüsü ile mücadele bağışı
Ünlü rock grubu U2, İrlanda'da corona virüsüne karşı mücadelede kullanılmak üzere 10 milyon euro bağışladı.
Kültür Sanat 9 Nisan 2020 - 15:47

Birçok ünlü isim corona virüsü ile mücadele kapsamında bağış yapmak için sıraya girmişken, İrlandalı ünlü rock grubu U2’dan da bir bağış geldi. Grup, İrlanda’da corona virüsüne karşı mücadele için 10 milyon euro bağışta bulundu.

Grup bu paranın, özellikle virüsle mücadelede ön saflarda çalışanlar için koruyucu ekipman alımında kullanılmasını istedi.

İngiliz PA gazetesine konuşan grup temsilcisi, bu bağışom doğru olduğunu açıkladı.

İrlanda hükümeti hali hazırda koruyucu ekipmanlar için 200 milyon euro harcıyor.

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