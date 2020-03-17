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Üç dizinin çekimlerine corona virüsü nedeniyle ara verildi
Üç dizinin çekimlerine corona virüsü nedeniyle ara verildi
12 sendika ve derneğin yeni tip Corona virüsü nedeniyle dizi ve film setlerine 2 hafta ara verilmesi talebine ilk yanıt Limon Yapım ve Karga Seven Yapım’dan geldi.
Kültür Sanat 17 Mart 2020 - 08:34

Yapımcılar, ‘Hekimoğlu', ‘Savaşçı' ve ‘Bir Annenin Günahı' dizilerinin çekimine ara verileceğini duyurdu. Sinema, televizyon ve reklam sektörü çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle setlere geçici süreyle ara verilmesini talep etti.

Sendika ve derneklerin imzacısı olduğu açıklamada “‘Geç kaldık' dememek için tüm yetkililere sektör bileşenleri olarak çağrımızdır” denildi. Çağrının ardından Limon Yapım 17 Mart'tan itibaren ‘Savaşçı' ile ‘Bir Annenin Günahı' dizi çekimlerine ara verdiklerini açıkladı.

Karga Seven Yapım da ‘Hekimoğlu’ dizisinin çekimlerine de çarşamba gününden itibaren ara verileceğini duyurdu.

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