Üç dönemi bir arada yaşatan antik kent

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia; Antik Dönem ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının olduğu, aynı anda 2 bin 200 yıllık tarih farkının yaşatıldığı tarihi yerleşimlerden biri…

Antik Dönem kalıntılarında, Osmanlı Dönemi'ne ait taş döşeli tarihi sokaklarda zaman tünelindeymiş gibi dolaşılabilen, Erken Cumhuriyet Dönemi köy kahvelerinde molaların verilebildiği nadir bir kent…

KAZILAR DEVAM EDİYOR

Antik kent, Helenistik Dönem öncesinde Karialılar'ın toplandığı yer olarak biliniyor. Antik Karia bölgesinin en önemli merkezlerinden olan antik kentte en eski buluntular, MÖ 3. bine kadar gidiyor.

Yazılı bilgiler ve yerleşimle ilgili buluntular, MÖ 2. bin sonlarına ait. Kentte; aralarında agoralar, latrina ve tapınakların da olduğu pek çok antik yapının yanı sıra, 14-15. yüzyıla uzanan Beylikler Dönemi Türk Hamamı da bulunuyor.

Kentte İş Bankası'nın desteği ile kazı çalışmaları yürütülen Tapınak-2, tiyatronun güneyindeki üst terasta yer alıyor. Bu yapı ve çevresinin, tiyatro ile birlikte düşünülerek düzenlendiği tahmin ediliyor. Bu nedenle yapı, aynı zamanda bir tiyatro tapınağı olarak da değerlendiriliyor.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, kazı çalışmalarıyla ilgili olarak “Sahip olduğumuz arkeolojik varlığın gün yüzüne çıkarılması, bugünkü nesillerle buluşturulması ve geleceğe aktarılabilecek biçimde korunmasının her birimizin sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Biz de bu sorumlulukla arkeolojik çalışmalara destek olmaya çaba gösteriyoruz' diye konuştu.

‘SON KAZMA, SON SÖZDÜR'

Stratonikeia'da, 2008 yılından bu yana kazı, araştırma ve restorasyon çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Pamukkale Üniversitesi adına, Bakanlar Kurulu kararı ile Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki bir ekip yürütüyor.

Söğüt, ‘'Tapınak-2'de ele geçen sütun başlıkları ve süslemelerin kalitesi, burada çok önemli bir yapının olduğunu göstermektedir. Arkeolojide son kazma, son söz demektir. Biz daha kazmaya devam ediyoruz. Bu nedenle yapının kesin olarak ne amaçla kullanılmış olduğu ve kesin evreleri, kazılar sonucunda belli olacaktır” dedi.