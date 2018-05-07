Üç Fidan, Kadıköy’de anıldı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan aramızdan ayrılışının 46. yılında Kadıköy Belediyesi ile Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı’nın birlikte düzenlediği bir programla anıldı. “68’den 6 Mayıs’a Üç Fidanı Anıyoruz” adlı geceye katılım yoğun oldu.

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Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde 6 Mayıs Pazar günü yapılan anmada usta oyuncu Rutkay Aziz “Ey Halkım Unutma Bizi” şiirini okudu. Sunuculuğunu Levent Üzümcü'nün yaptığı gecede Nebil Özgentürk'ün hazırladığı “Denizlere Ağıt, Babalar ve Oğullar” adlı belgesel gösterildi.

Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı Başkanı ve Deniz Gezmiş'in abisi Bora Gezmiş gecede yaptığı konuşmada vakfın desteklenmesi çağrısında bulundu ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “Deniz Gezmiş ve mücadele arkadaşlarını; hukuksuzluğa, ayrımcılığa karşı mücadele eden herkesi saygıyla anıyoruz. Deniz Gezmiş sadece bizim değil herkesin kardeşidir. Denizleri ve onların temsil ettiği değerleri sizlere emanet ediyoruz.” dedi.



Anma programı Halk Müziği Sanatçısı Sadık Gürbüz'ün verdiği konserle devam etti. Konserin ardından bir de söyleşi gerçekleşti. Söyleşiye; Deniz Gezmiş'in abisi Bora Gezmiş, kardeşi Hamdi Gezmiş, yoldaşı Hacı Tonak, Ressam Bedri Baykam ve 68’liler Birliği Vakfı Eski Dönem Yöneticisi Ali Işık konuşmacı olarak katıldı.