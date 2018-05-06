Üç Fidan, Nilüfer’de şafak nöbetiyle anıldı

Devrimci gençlik hareketinin liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 46. yılında Nilüfer’de yine unutulmadı. 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için ilk etkinlik, 5 Mayıs akşamı Gençlik Parkı’nda düzenlendi.

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Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 46. yılında, idam edildikleri saatte Nilüfer'de şafak nöbetiyle anıldı. Anma törenine konuşan Başkan Bozbey, “Bugün, Deniz'lerin ne kadar haklı olduğunu daha iyi anlıyoruz” dedi.

6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için ilk etkinlik, 5 Mayıs akşamı Gençlik Parkı'nda düzenlendi. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Deniz Gezmiş’in arkadaşları, bazı siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Onlar bağımsız Türkiye'nin sembolleriydi. Bu ülkenin okuyan, düşünen, özgür bireyleri var oldukça onlar hep yaşayacak. Onları mahkum eden zihniyetin ise, bir gün yok olup gideceğine inanıyoruz. İçimizde umut, aydınlık var, içimizde bağımsızlık sevdası var. Şunu çok iyi biliyoruz. Üstümüze çöken bela, vahşi bir hırsın, insanlığın gelişmesinden korkanların duyduğu acının sonucudur. Karanlığın temsilcilerindeki bu nefret duygusu elbet geçecek. Tüm kalbimle inanıyorum ki, egemenlerin halktan aldıkları güç, yine halkın eline geçecek. Son insan ölene kadar özgürlük türküleri söylenecek”dedi.

Denizler'in anısına ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “İşte ülkenin birliğe, bütünlüğe ihtiyaç duyduğu, adeta demokrasi sınavına hazırlandığı şu günlerde, tam bağımsızlık için ödün vermeden idama giden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın görüşleri yeniden önem kazanıyor. Bugün, Deniz'lerin ne kadar haklı olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bu yüzden onların anısına ve değerlerine sahip çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

UNUTULMADILAR, UNUTULMAYACAKLAR

5-6 Mayıs gecesinin, Türkiye devrim tarihinin en karanlık gecelerinden biri olduğunu vurgulayan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de, “O gece, o zifiri karanlık gecede üç devrimci yoldaşımız, egemen güçlerce idam edildi. O, üç genç, halkımızı açlığa, yokluğa, yoksulluğa, ölüme mahkum eden emperyalizme ve kapitalizme karşı bayrak açmışlardı. O korkusuz, çılgın üç genç ödünsüz birer yurtseverdi. Onlar yiğitlikleriyle, korkusuzluklarıyla, sevgi dolu kocaman yürekleriyle halkımızın yüreklerine kazındı. Onlar, devrimci hareketimizin simgeleri olarak tarihe geçtiler. Unutulmadılar, unutulmayacaklar” şeklinde konuştu.



68'liler Platformu Bursa Temsilcisi Betül Kuyucu da yaptığı konuşmada üç fidanın devrimci dayanışmanın Türkiye'de en büyük örnekleri olduğunu vurgulayarak, “Onları bugün hala saygı ve özlemle anıyoruz. Faşizme karşı yaktıkları ateş bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Onlar ne anarşist ne maceracı. Avrupa 68'inden etkilenmiş romantik hayalci delikanlılar, gençler değiller. Denizler'in üniversitedeki mücadelesi kısa sürede ülkenin bağımsızlığı ve halkın kurtuluşu mücadelesine dönüştü. Onların gerçek bir ideolojileri vardı. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Bursa'daki siyasi gençlik hareketleri ortak bildirisi de okundu. Tören daha sonra ‘Başkaldırı ve Özgürlüğe Adanmış Bir Kuşak 50. yılında 68 Hareketi’ forumu ile devam etti. Moderatörlüğünü Betül Kuyucu'nun yaptığı forumda gazeteci yazar Merdan Yanardağ, Deniz Gezmiş'in arkadaşı Mehti Beşpınar ve aktivist Veli Saçılık’ın konuşmacı olarak yer aldı. Üç fidan ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlatan Yanardağ, Beşpınar ve Saçılık'a Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp günün anısına teşekkür plaketi verdi. Etkinliğin son bölümünde ise 10 Ekim Halk Korosu konser verdi. Konseri izleyenler gecede duygusal anlar yaşadı.



ŞAFAK NÖBETİ TUTUP KARANFİL BIRAKTILAR



6 Mayıs 1972'de kaldıkları cezaevinde idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anma töreni 6 Mayıs sabahı saat 05.30'da Gençlik Parkı'ndaki Üç Fidan Anıtı'nda gerçekleşti. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, 68'liler Platformu Bursa Temsilcisi Betül Kuyucu ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra vatandaşların da katıldığı anma töreni duygusal anlara sahne oldu. Yağmur altında gerçekleşen anma töreninde Başkan Bozbey ve beraberindekiler saygı duruşunda bulunduktan sonra anıta karanfil bıraktı.

Başkan Bozbey yaptığı açıklamada, “Onları i, o üç genci hala daha genç olarak anıyoruz. Gençlerin bu gençleri iyi takip etmesini ideallerini öğrenmesini ve geleceğe bu anlayışla bakmasını istiyorum. Türkiye'nin kurtuluşu ve tam bağımsız olması bu şekilde mümkündür. Katılan herkese teşekkür ediyorum”dedi.