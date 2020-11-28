Üç Kümbetler’in hareketliliği sensörlerle inceleniyor

Erzurum'da 2021 yılında ilan edilmesi planlanan Saltuklu Yılı etkinlikleri öncesi, Saltuklular döneminden kalan Üç Kümbetler ile ilgili inceleme başlatıldı.

Depreme dayanıklılığı konusunda inceleme yapmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında 10 kişilik lisansüstü araştırmacı, Üç Kümbetler’e sensörler yerleştirdi.

Sensörler aracılığıyla binada hareketliliği inceleyen araştırmacı grup, çıkacak sonucu Yakutiye Belediyesi’ne rapor olarak verecek.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, kendisinin de bir hekim olduğunu belirterek “Şu anda bir insanın sağlık durumunu ölçerken uyguladığımız EKG sistemi uygulanıyor. Biz EKG ile insanın dinamizmini, fizyolojisini analiz ediyoruz, hocalarım da burada yapıya hasar vermeyen dış bir ölçüm cihazıyla sensörler yerleştirerek binanın bir nevi EKG’sini çekiyor. Bu da bizlere çeşitli şeyler verecektir. Çıkacak rapora göre sonrasında yapmamız gereken, almamız gereken önlemler varsa 800 yıldır ayakta kalan yapıyı inşallah 800 yıllar daha ayakta kalması için bizler de gereken desteği sağlayacağız” dedi.

ÜÇ KÜMBETLER

Üç Kümbetler, Anadolu’da bulunan anıt mezarların en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Üç Kümbet’ten en büyüğünün Emir Saltuk’a ait olduğu ve 12’nci yüzyılın sonlarında yapıldığı sanılıyor. Diğer kümbetlerin 14’üncü yüzyılda inşa edildikleri tahmin ediliyor.(DHA)