Üç kutsal mekanı maketleştirdi

Doğan Hattatoğlu, ömrünü maket sanatına adamış bir zanaatkar. Sabır ve emekle, 40’ın üzerinde eser yaptı. Onlardan en kıymetlileri ise, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. Maketlerin en büyük özelliği de aslına uygun olmaları.

Maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu, “Yaptığım eserlerin hepsini yerinde inceleyip ona göre ölçü alıyorum. Umreye ve haca gittim orada ölçüler aldım. Döndüğümde Kabe’nin maketine başladım toplam yapımı 1.5 yıl sürdü. Sonra Mescid-i Nebevi’ye başladım onun da 2 yıl sürdü. Mescid-i Aksa’yı da yaptım. Bunun üzerine Kudüs’e gidip ölçüleri aldım. Orada İsrail askerleri türlü sıkıntılar çıkartt ama ölçüleri aldım” dedi.

Her bir maket için aylarca emek veren sanatçı, çalışmalarını artık atölyesinde değil evindeki odasında sürdürüyor.

ERZURUM’UN OSMANLI DÖNEMİNİ İŞLİYOR

Doğan Hattatoğlu şimdilerde de 1800 yıllar yani Osmanlı dönemindeki Erzurum’un maketini yapıyor.

Hattatoğlu, “Erzurum Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı bir proje var. Hocalarımız 1800’lü yıllardaki Erzurum’un haritasını çıkartmıştı. O haritayı görünce makete dökmek istedim. Çalışmalara başladım ama proje çok büyük. Başladıktan sonra devam edebilir miyim diye düşündüm ama ailem destek oldu. Pandemiden dolayı atölyeye de gidemedik. Eşim izin verdi evin bir köşesini atölyeye çevirdik. Haritaya monte edeceğimiz çeşmeler, hamamlar, medreseler ve camilerin maket halini çıkartmaya başladım. Bittikten sonra platforma yerleştireceğim. Bu eseri bitirirsem eskiden duyulan o Erzurum’u göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU İŞ SABIR İŞİ”

Maket ustalığının sabır işi olduğunu aktaran Hattatoğlu, “Maket işi gönül işidir ve sabır ister. İlham gelmeli. İlhamsız olmaz. Bazen başlıyorsun sabahlara kadar sürüyor çalışma” diye konuştu. (İHA)