Ufuk Altunkaş’ın ‘İçimizdeki Şeytan’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinde Fotoğraf Sanatçısı Ufuk Altunkaş geçtiğimiz Nisan’da gerçekleşmesi gereken İçimizdeki Şeytan (Inner Demon) sergisini pek çok sanatçı gibi ertelemek zorunda kalmıştı.

Normalleşme sürecini takiben hazırlıklarına tekrar başlayan Ufuk Altunkaş bu sergide 7 ölümcül günahtan esinlenerek insanların iç benliğindeki kötü duyguları ve arzularını fotoğraflamayı planlıyor.

Contemporary İstanbul'dan da tanıdığımız moda ve sanat fotoğrafçılığının ülkemizdeki önemli isimlerinden olan Ufuk Altunkaş, geçtiğimiz günlerde Art Basel'deki ‘Duvara bantlanmış Muz’ temasını fotoğraflarına entegre ederek sosyal medyada dikkat çekmişti. Sanatçı, bu tip göndermeleri ve sosyal konuları işlemeyi sevdiğini dile getirip yeni sergisinde de benzer durumların olacağının ipuçlarını verdi.

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada Ufuk Altunkaş şöyle dedi;

“Bu fikirlerim için bana kızabilirler ama ne yazık ki insanların şeytani dürtüleriyle hareket ettiklerine inanıyorum. Esin kaynağım da 7 ölümcül günah. Sergilerimden 1 kişi bile feyz alsa oldukça mutlu oluyorum. Çünkü benim için her zaman nitelik, niceliğin önünde oldu. Sadece insanların kendi içgüdülerini fark edip bu konularda kendilerine bir öz eleştiri yapmasını sağlamak istiyorum. En azından ateşi büyütmek değil de, yakmaya çalışıyorum diyelim. O kötü içgüdüleri günlük hayatımızda deneyimlediğimiz şekilde insanlara sunmak istiyorum. Amaç, hepimizi kendimizle yüzleştirmek… En azından bunu başarabilirsem ne mutlu bana”.

Ufuk Altunkaş, ‘İçimizdeki Şeytan' sergisinin 2020 gibi kaotik bir yıla denk gelmesi ve sancılı bir yaratım sürecinden geçmesine karşın Ekim ayı içerisinde gerçekleşeceğini dile getirdi.

Ufuk Altunkaş Hakkında;

Fotoğraf hayatına 2003 yılında başlayan 35 yaşındaki Ufuk Altunkaş eğitim hayatına sırasıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Berlin Humboldt Üniversitesi ve Berlin Sanat Akademisi'nde devam etti. Uzun yıllar İngiltere ve Almanya'da yaşayan Ufuk Altunkaş Contemporary İstanbul gibi birçok uluslararası sanat organizasyonunda gerçekleştirdiği 10 adet fotoğraf sergisinin yanı sıra günümüzde de birçok moda markası için reklam ve kampanya fotoğrafları çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmalarına günümüzde İstanbul'da devam etmektedir.