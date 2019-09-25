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Ufuk Yıldırım’dan sürpriz proje
Ufuk Yıldırım’dan sürpriz proje
Türk pop müziğini absürt komediye uyarlayarak yaptığı parodi şarkılarla tanınan Grup Vitamin’in bir üyesi olarak başladığı müzik kariyerine solo çalışmalarıyla devam eden Ufuk Yıldırım, sürpriz bir projeyle geri dönüyor.
Kültür Sanat 25 Eylül 2019 - 14:04

Yıllar içerisinde yorumculuğunun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle de ön plana çıkan Ufuk Yıldırım; Arpej Yapım etiketiyle yayınlanacak “Yaşasın Arabesk” adını verdiği albümünde Türkiye'nin yakından tanıdığı parçalar yer alıyor.

Garo Mafyan bestesi Affetmedim Kendimi, Ufuk Yıldırım & Ercan Saatçi ortak yapımı Bebeğim, Kayahan imzalı Gönül Sayfam, Onno Tunç & Sezen Aksu eseri Kurşuni Renkler albümde yer alan parçalardan yalnızca birkaçı…

Ufuk Yıldırım, bu proje ile müzik piyasasına iddialı bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

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