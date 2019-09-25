Ufuk Yıldırım’dan sürpriz proje
Yıllar içerisinde yorumculuğunun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle de ön plana çıkan Ufuk Yıldırım; Arpej Yapım etiketiyle yayınlanacak “Yaşasın Arabesk” adını verdiği albümünde Türkiye'nin yakından tanıdığı parçalar yer alıyor.
Garo Mafyan bestesi Affetmedim Kendimi, Ufuk Yıldırım & Ercan Saatçi ortak yapımı Bebeğim, Kayahan imzalı Gönül Sayfam, Onno Tunç & Sezen Aksu eseri Kurşuni Renkler albümde yer alan parçalardan yalnızca birkaçı…
Ufuk Yıldırım, bu proje ile müzik piyasasına iddialı bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.