Uğradığı saldırıda gözünü kaybeden Salman Rüşdi’den hayranlarını üzecek karar

Geçtiğimiz yaz katıldığı bir etkinlikte bıçaklı saldırıya uğrayan ünlü yazar Salman Rüşdi'nin bir gözündeki görme yetisini kaybettiği ve bir elini de kullanamadığı bildirilmişti.

Sozcu.com.tr

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Kaleme aldığı “Şeytan Ayetleri” kitabı nedeniyle yıllardır ölüm tehditleri alan Hindistan asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi (75), Ağustos 2022’de katıldığı bir etkinlikte, Lübnan asıllı ABD‘li Hadi Matar'ın saldırısına uğramıştı.

Şimdi menajerinin açıklamasına göre, ünlü yazar saldırıya uğramasından bu yana ilk kitabı olan “Victory City”nin tanıtım etkinliklerinde görünmeme kararı aldı.

Rüşdi’nin menajeri Andrew Wylie, yazarın “iyileşme sürecinde olduğunu, ancak yakında çıkacak olan romanını tanıtmak için halkın karşısına çıkmayacağını” söyledi.

9 Şubat’ta yayınlanması planlanan roman için ünlü yazarlar Margaret Atwood ve Neil Gaiman’ın; PEN America, PEN Canada ve English PEN ile ortaklaşa yürüttüğü ücretsiz bir çevrimiçi etkinlik düzenlenecek.

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