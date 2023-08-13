Uğruna tokat atılan Jada Pinkett Smith saçlı fotoğraf paylaştı

Bir süredir alopesi yani saçkıran hastalığıyla mücadele eden ABD'li aktris Jada Pinkett Smith'in bu durumu, 94. Oscar Ödül Töreni'ne de damga vuran bir konu olmuştu. Ünlü isimden konuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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27 Mart 2022’de gerçekleşen 94. Oscar Ödülleri'ne, komedyen Chris Rock'ın yaptığı bir şakaya Jada Pinkett Smith’in eşi Will Smith'in verdiği tepki damgasını vurmuştu.

Jada Pinkett Smith'in alopesi nedeniyle saçlarını kazıtmasını, Demi Moore'un G.I. Jane filmindeki imajına benzeten Chris Rock, “Jada, seni seviyorum, G.I. Jane 2 filmini görmek için sabırsızlanıyorum” demişti.

Bu şakaya salondakiler ve eşi ünlü aktör Will Smith gülerken Jada Pinkett Smith gözlerini devirmişti. Eşinin şakadan hoşlanmadığını gören Will Smith de sahneye çıkarak Chris Rock'ı tokatlamıştı. Sonrasında yerine oturduğunda da Rock'ı “eşinin adını ağzına almaması” yönünde uyarmıştı.

Olaylı gecenin yankıları uzun süre dinmezken ünlü aktris, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında iki yeni bir fotoğraf yayınladı. İlk fotoğraf Pinkett Smith’in her zamanki görüntüsünü içerirken diğer fotoğraf yeni çıkan ve sarıya boyattığı saçlarını gösteriyordu.

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Yıldız isim, fotoğrafın açıklamasına da, “Bu saç, geri dönüş yapmaya çalışıyormuş gibi davranıyor. Hala bazı sorunlu noktalar var ama göreceğiz.” diye yazarak hayranlarını sevindirdi.

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