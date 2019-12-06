Gökmen Ulu kendisinin kaleme aldığı, duayen gazetecinin kitabını şöyle özetledi: “Uğur Dündar Olağanüstü Bir Hayat adlı kitapta, ustanın hayatının bilinmeyen yönlerinin yanı sıra bir Türkiye hikayesi de anlatılıyor”

Meslekte 50 yılı geride bırakan duayen gazeteci yazar Uğur Dündar imza attığı binlerce araştırma haber, unutulmaz televizyon programlarıyla her zaman Türkiye'nin en güvenilir ismi oldu. Dündar'ın serüven dolu yaşamını SÖZCÜ muhabiri – yazar Gökmen Ulu ‘Uğur Dündar / Olağanüstü Bir Hayat' kitabında kaleme aldı. Ulu, kitapta Uğur Dündar'ın gündemi belirleyen araştırma dosyalarını, nasıl rol model olduğunu anlattı. Ayrıca Dündar'ın bugüne kadar hiç bilinmeyen yönlerini yazdı. “Uğur Dündar'la birlikte bu kitabın içinden bir Türkiye hikayesi geçiyor” diyen Gökmen Ulu ile ‘Uğur Dündar/ Olağanüstü Bir Hayat' kitabını konuştuk…

İLHAM VE IŞIK OLMALI

– Yaptığın Uğur Dündar belgeseli de müthiş olmuştu. Kitap fikri nasıl ortaya çıktı?

Uğur Dündar hem çok yönlü birisi, hem de serüven dolu bir yaşamı var. Böylesine yaşanmışlıklarla dopdolu bir hayatı bir belgesele sığdırmak mümkün değil. İnanın 12 bölümlük belgesel çıkar. Bu nedenle bütün detaylarıyla anlatabilmek için yazmaya karar verdim. Beni tetikleyen olayı da kitapta anlattım. Bu kitabı, her zaman topluma ilham ve ışık olması için yazdım.

– Tüm Türkiye'nin her zaman en güvenilir ismi oldu Uğur Dündar. Üstelik bir gazeteci olarak nasıl başardı bunu?

En güvenilir meslekler sıralamasında listenin dibinde yer alan, yerlerde sürünen gazetecilik mesleğinde bu payeye ulaşabilmek daha da zor. Bana göre bunun temelinde dürüstlüğü, yalansızlığı, temiz kalpli ve duyarlı oluşu, halkı için büyük fedakarlıklar yapması yatmaktadır.

HEPİMİZİ İLGİLENDİRİYOR

– Kitap kimi zaman polisiye romanı aratmıyor. Senin için en özel bölümü hangisi?

Benim için her bölümü özel. İçinde yüzlerce hikaye barındırıyor ve bunlar hepimizi ilgilendiriyor. Edebiyatçı değilim ama şunu söyleyebilirim; Uğur Dündar'ın hayatını yazdım roman oldu.

– Bilinmeyen yönleri de var…

Nasıl bir aile ve sosyal çevrede yetiştiğini gözler önüne serdim. Oturdukları küçük evin tasvirini bile yaptım. Yaşadığı acıları, uğradığı ihanetleri, hayal kırıklıklarını yazdım. Karşılaştığı ağır badireleri nasıl atlattığını, daima ayakta ve zirvede kalmayı nasıl başardığını, direnç noktalarını ve güç kaynaklarını keşfettim. Şakacı yönünü birbirinden matrak örnekler vererek anlattım. Dinç görünümü ve sağlıklı yaşamının sırlarını açıkladım. Yaşam felsefesini, değerli ailesini anlattım. Evin sevimli üyeleri Lulu (köpeği) ve Minicik (kedisi) de var.

– Kitaptan biraz tüyo verir misin? Mesela televizyonculukta ne kadar çok şeyi değiştirmiş…

Evet. Uğur Dündar, Türk televizyonculuğunun en başta gelen devrimcilerinden. İlklerin adamı. Birçok televizyon programının formatını o başlatmıştır. 1970'li yıllarda Doğu'daki yurttaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları ve sorunları ilk ekrana taşıyan odur. Mesela, bugün 112 Acil Servis insanları hayata yetiştirebiliyorsa, bu sistem onun haberleri sonucunda kurulmuştur. Kumarhaneler insanların yaşamını artık karartamıyorsa, eczanelerde uyuşturucu hapların serbestçe alınamaması için kırmızı ve yeşil reçete uygulaması başlamışsa, Almanya'daki gurbetçilerimizin kayıp kuşağı kurtulmuşsa, bunları onun haberlerine borçluyuz. Uğur Dündar bir kişinin ne çok şeyi değiştirebileceğinin göstergesidir.

ATATÜRK’ÜN TAKİPÇİSİ

– Kitap kapsamlı bir araştırmanın ürünü oldukça da sürükleyici. Yazarken nasıl bir yol izledin?

Mutlaka belgelere, olgulara dayanarak yazdım. Gerek görmedikçe yorum yapmadım. Yorumları Uğur Dündar hakkında söz söyleyenlere bıraktım. Çok sayıda alıntı ve özel röportajlar yaptım.

– Kitabın sunuşundan sonra önsözü Atatürk'ün…

Evet. Çünkü Mustafa Kemal devrimlerinin takipçisi olan Uğur Dündar tam da Atatürk'ün istediği ve tarif ettiği gibi bir gazeteci. Dündar evrensel değerimizdir.

GÖKMEN ULU'nun ‘UĞUR DÜNDAR OLAĞANÜSTÜ BİR HAYAT' adlı kitabını www.sozcukitabevi.com'dan ya da 0 212 948 22 78 numaralı telefondan temin edebilirsiniz…