Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Uğur Dündar’la büyük buluşma Adana’da gerçekleşti
Uğur Dündar’la büyük buluşma Adana’da gerçekleşti
Türk basınının usta ismi ve SÖZCÜ Yazarı Uğur Dündar, okurları ile buluşmalarını sürdürüyor. Dündar bugün TÜYAP Çukurova Kitap Fuarı'nda gerçekleşen imza etkinliğine katıldı.
Kültür Sanat 4 Ocak 2020 - 15:01

SÖZCÜ Muhabiri Gökmen Ulu’nun yazdığı, Uğur Dündar’ın sıradışı serüveni ile birlikte içinden bir Türkiye hikayesi geçen “Olağanüstü Bir Hayat” adlı kitap büyük ilgi görüyor.

Roman tadındaki sürükleyici kitabın imza etkinliklerine Uğur Dündar ile Gökmen Ulu beraber katılıyor.

Dündar ve Ulu bugün Adana’da gerçekleştirilen TÜYAP Çukurova Kitap Fuarı’nda yer aldı. Saat 13.00’da başlayan imza etkinliği büyük ilgi gördü.

Duayen gazeteci Uğur Dündar, imza gününe katılanların ricalarını kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

Etiketler