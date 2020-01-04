Uğur Dündar’la büyük buluşma Adana’da gerçekleşti
SÖZCÜ Muhabiri Gökmen Ulu’nun yazdığı, Uğur Dündar’ın sıradışı serüveni ile birlikte içinden bir Türkiye hikayesi geçen “Olağanüstü Bir Hayat” adlı kitap büyük ilgi görüyor.
Roman tadındaki sürükleyici kitabın imza etkinliklerine Uğur Dündar ile Gökmen Ulu beraber katılıyor.
Dündar ve Ulu bugün Adana’da gerçekleştirilen TÜYAP Çukurova Kitap Fuarı’nda yer aldı. Saat 13.00’da başlayan imza etkinliği büyük ilgi gördü.
Duayen gazeteci Uğur Dündar, imza gününe katılanların ricalarını kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.