Uğur Işılak’tan Aşık Mahzuni Şerif’e büyük terbiyesizlik

Şarkıcı Uğur Işılak, TRT Müzik'te katıldığı bir programda Aşık Mahsuni Şerif'in 'İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım' türküsünün sözlerini değiştirerek büyük bir ayıba imza attı.

Daha önce AKP’den milletvekilliği yapan, Dombra şarkısını izin almadan kullandığı için gündeme gelen şarkıcı Uğur Işılak, TRT Müzik’te katıldığı bir programda skandala imza attı. Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif’in ‘İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım’ şarkısının sözlerini değiştiren Işılak’a tepki yağdı.

Uğur Işılak, şarkıda geçen “Ayağıma cennet kiralansa da” bölümünü “Ayağıma dünya kiralansa da” diye değiştirdi. O anlar ekrana şöyle yansıdı:

İŞTE GİDİYORUM ÇEŞMİ SİYAHIM’IN ORİJİNAL SÖZLERİ

İşte gidiyorum çeşm-i siyahım

İşte gidiyorum çeşm-i siyahım

Önümüze dağlar sıralansa da

Sıranlansa da

Sermayem derdimdir servetim ahım

Karardıkça bahtım karalansa da

Sermayem derdimdir servetim ahım

Karardıkça bahtım bahtım karalansa da

Haydi dolaşalım yüce dağlarda

Haydi dolaşalım yüce dağlarda

Dost beni bıraktı ah ile zarda

Ah ile zarda

Ölmek istiyorum viran bağlarda

Ayağıma cennet kiralansa da

Ölmek istiyorum viran bağlarda

Ayağıma cennet cennet kiralansa da