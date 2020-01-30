Uğur Işılak’tan Aşık Mahzuni Şerif’e büyük terbiyesizlik

Daha önce AKP’den milletvekilliği yapan, Dombra şarkısını izin almadan kullandığı için gündeme gelen şarkıcı Uğur Işılak, TRT Müzik’te katıldığı bir programda skandala imza attı. Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif’in ‘İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım’ şarkısının sözlerini değiştiren Işılak’a tepki yağdı.
Uğur Işılak, şarkıda geçen “Ayağıma cennet kiralansa da” bölümünü “Ayağıma dünya kiralansa da” diye değiştirdi. O anlar ekrana şöyle yansıdı:
İŞTE GİDİYORUM ÇEŞMİ SİYAHIM’IN ORİJİNAL SÖZLERİ
İşte gidiyorum çeşm-i siyahım
İşte gidiyorum çeşm-i siyahım
Önümüze dağlar sıralansa da
Sıranlansa da
Sermayem derdimdir servetim ahım
Karardıkça bahtım karalansa da
Sermayem derdimdir servetim ahım
Karardıkça bahtım bahtım karalansa da
Haydi dolaşalım yüce dağlarda
Haydi dolaşalım yüce dağlarda
Dost beni bıraktı ah ile zarda
Ah ile zarda
Ölmek istiyorum viran bağlarda
Ayağıma cennet kiralansa da
Ölmek istiyorum viran bağlarda
Ayağıma cennet cennet kiralansa da