Uğur Yücel 20 yıl sonra Azınlıkta Kaldık ile dönüyor

Oyunculuk, yönetmenlik ve yazarlığıyla Türk sinemasında iz bırakan isimlerden biri olan Uğur Yücel 1993 yılında kendi yazıp yönettiği tek kişilik gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık' ile yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sahnelendiği yıllarda izleyen herkesin beğenisini kazanan ve yıllar sonra bile hala hatırlanan ‘Azınlıkta Kaldık'ta Kuzguncuk hikayelerine yer veren Uğur Yücel, ‘Havlucu Mehmet', ‘Köşk Emin' gibi unutulmaz karakterlerini seyircisiyle buluşturacak.

TV çalışmalarına ara verecek oyuncu, önümüzdeki yıllarda da tiyatro sahnesinde olacak. Yücel, Ekim ayında “Neyzen Tevfik”, yeni yılda da “ Zorba” oyunuyla sahneye çıkacak.

‘Azınlıkta Kaldık' sırasıyla Ayvalık, Kuşadası, Datça ve Bodrum'da seyircisiyle bir araya gelecek. İşte, program:

15 Ağustos 2019 Perşembe Ayvalık Amfi Tiyatro

21 Ağustos 2019 Çarşamba Kuşadası AVM Amfi Tiyatro

24 Ağustos 2019 Cumartesi Datça Amfi Tiyatro

25 Ağustos 2019 Pazar Bodrum Kale