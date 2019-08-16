Uğur Yücel 20 yıl sonra sahnede

Uğur Yücel, sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile 20 yıl aradan sonra geri döndü. Önceki akşam Ayvalık Amfi Tiyatro’da sahneye çıkan Yücel, artık televizyonlarda olmak istemediğini söyledi.

Uğur Yücel, sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık' ile 20 yıl aradan sonra geri döndü. Önceki akşam Ayvalık Amfi Tiyatro'da sahneye çıkan Yücel, günümüze uyarladığı gösterisi ile seyircisini kahkahalara boğdu.

Türkiye'de stand up'ı başlatan kişi olduğunu belirten Uğur Yücel, “Türkiye'de stand-up olayını başlatan benim. Bundan sonraki gösterilerimde ise sit-down yapmayı düşünüyorum. Oturduğum yerden güldürüp para kazanacağım” diyerek seyircisini güldürdü.

TELEVİZYONDA YER ALMAK İSTEMİYOR

Uzun yıllar televizyonda yaptığı işlerle de büyük beğeni toplayan başarılı sanatçı, “Artık televizyonda yer almak istemiyorum. Kendimi sahnelerde sınayacağım” diyerek Azınlıkta Kaldık gösterisine devam edeceğinin sinyallerini verdi. İki saatten fazla sahnede kalan Uğur Yücel, Ayvalık'tan sonra sırasıyla Kuşadası, Datça ve Bodrum'da seyircisiyle bir araya gelecek.



İŞTE PROGRAM

21 Ağustos 2019 Çarşamba Kuşadası AVM Amfi Tiyatro

24 Ağustos 2019 Cumartesi Datça Amfi Tiyatro

25 Ağustos 2019 Pazar Bodrum Kale