Uğur Yücel ‘Azınlıkta Kaldık’ ile İstanbul’da

Uğur Yücel’in sahnelendiği yıllarda büyük ilgi gören stand-up gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’, bu akşam TİM Show Center'da izleyicilerle buluşacak. Sanatçının yaklaşık 20 yıl önce sahnelediği gösterisinin, bazı düzenlemelerle günümüze uyarlandığı hali ‘Azınlıkta Kaldık’, Kerki- Solfej prodüksiyonu olarak Türkiye'yi dolaşıyor.

Uğur Yücel, bir dönem sahnelediği ve büyük beğeni toplayan tek kişilik gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık' ile bu yaz yeniden seyirci karşısına çıkmıştı. Yıl sonuna dek Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Bursa ve Ankara'da izleyicisiyle buluşacak olan Yücel, turnenin son gösterisini 19 Aralık'ta İzmir'de gerçekleştirecek.

‘Azınlıkta Kaldık’, seneler sonra yeniden izleyicileri güldürmeyi başardı.