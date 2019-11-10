Uğur Yücel’den kadınlara teşekkür

Başarılı oyuncu Uğur Yücel, 20 yıl aradan sonra sahnelediği Azınlıkta Kaldık gösterisi ile yine izleyicilerin karşısındaydı. Yücel, kendisine kadınların daha çok güldüğünü söyledi.

Seneler önce sahnelediği tek kişilik gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık' ile yeniden sahnelere dönen ve büyük ilgi gören Uğur Yücel, dün akşam İstanbul TİM Show Center’da seyirci karşısına çıktı. Kerki Solfej organizasyonunda izleyicisiyle buluşan Yücel, anıları, esprileri ve sahne şovuyla herkesi kendine hayran bıraktı.

‘BANA GENELDE ERKEKLER GÜLMÜYOR’

Yücel, kimi zaman esprileriyle güldürürken kimi zaman da anlattıklarıyla şaşırttı. Gösteri boyunca izleyicileriyle de bol bol sohbet eden usta sanatçı, salondaki kadın seyircinin çokluğunu fark edince “Bana genelde erkekler gülmüyor nedense kadınlar daha çok gülüyor” diyerek gelen kadın seyircilerine teşekkür etti.

İzleyenlerin büyük ilgi gösterdiği ve gösteri boyunca keyifli anlar yaşadığı gecede, Uğur Yücel sahnede yine muhteşem bir performans sergiledi. Yücel, 16 Kasım'da yeniden TİM Show Center'da sahneye çıkacak.

Uğur Yücel’i izlemeye gelenler arasında ünlü oyuncu-yönetmen Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel Alkan’da vardı.