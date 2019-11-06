Ukala nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ukala mı, ukela mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ukala'dır.
UKALA NE DEMEK: Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse anlamındadır.
UKALA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin ukala mı, ukela mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ukala şeklinde olmalıdır.
ukela (Yanlış kullanım)
ukala (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Sınıftaki en ukala insanlardan biri olduğu için pek seveni yoktu.”