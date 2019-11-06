Ukala nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ukala mı, ukela mı?

Ukala nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ukala mı, ukela mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘ukala’dır. Ukala mı, ukela mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ukala'dır.

UKALA NE DEMEK: Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse anlamındadır.

UKALA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ukala mı, ukela mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ukala şeklinde olmalıdır.

ukela (Yanlış kullanım)

ukala (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sınıftaki en ukala insanlardan biri olduğu için pek seveni yoktu.”