Ukrayna Büyükelçiliği: Rusya’nın saldırıları sonucu ünlü sanatçının 25 eseri kül oldu
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya'nın Kiev'e saldırıları sonucu Ukraynalı ressam Mariya Prymachenko'nun 25 eserinin küle döndüğünü duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı sürerken, ünlü sanatçı Maria Prymachenko'nun eserlerinin de yok edildiği açıklandı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda, Ukraynalı ressam Maria Prymachenko'nun eserlerinin kül olduğunu duyurdu.
“RUSYA’YI DURDURUN”
Büyükelçiliğin açıklamasında, “Masum insanlarla birlikte Ukrayna'nın kültürel mirası da zarar görüyor. Rusya'yı durdurun. Kyiv bölgesindeki Ivankiv'e yapılan saldırı sonucu ünlü Ukraynalı ressam Mariya Prımaçenko'nun 25 eseri kül oldu” denildi.
PRYMACHENKO KİMDİR?
Naif sanatın temsilcisi olarak anılan Maria Prymachenko, 1909 doğumlu bir köy halk sanatı ressamıydı. Seramik üzerine desen, nakış, boyama işleriyle uğraşan Prymachenko, Ukrayna Ulusal Ödülü'nün sahibiydi. Onur Rozeti Nişanı da bulunan Prymachenko, 1997 yılında hayatını kaybetmişti.