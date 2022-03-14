Ukrayna filmleri bağış toplamak için Japonya’da gösterime giriyor

Ukrayna'dan iki uzun metrajlı film, Rusya'nın Ukrayna saldırılarına karşı fon ve farkındalık yaratmak için Tokyo'da özel gösterimlerle izleyici ile buluşacak.

Sozcu.com.tr

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Valentyn Vasyarovych’un yönetmenliğini yaptığı Atlantis ve Yansıma isimli iki film Venedik Film Festivali’nde izleyici ile buluşmuş ancak Japonya’ya lisans verilmemişti.

Şimdi ise eski Tokyo Uluslararası Film Festivali programcısı Yatabe Yoshi, Ukrayna Film Yapımcıları Destek Gösterimi Derneği’nin bayrağı altında, fayda amaçlı gösterimlerin devam etmesi için özel izin alarak 29-31 Mart 2022’de Euro Space ve Euro Live mekanlarında filmlerin gösterimde olmasını sağlayacak.

Bilet satışlarından elde edilen gelir de yapım şirketlerine ve Ukraynalı film destek kuruluşlarına iletilecek.

RUSYA İLE ÇATIŞMALARI BEYAZ PERDEYE YANSITTI

Atlantis, Ukrayna’nın Rusya ile olan çatışmasını distopik dünyanın bir hikayesi olarak betimlerken, 2014’te Kırım’ın ilhakından bu yana Ukrayna’nın her zaman savaş halinde olduğunu hatırlatan bir çalışma.

1971 yılında Ukrayna’nın Zhytomyr kentinde dünyaya gelen Vasyanovych, yapımcılık ve görüntü yönetmenliği yapıyor. 2000 yılında belgesel film yapımcısı olarak eğitim gördü ve eğitimini Polonya’da Wajd’da tamamladı.

2012’de Odesa Uluslararası Film Festivali’nde özel mansiyon kazanan ilk uzun metrajlı filmi Business As Usual’ı çekti. 2014’te yönetmen Myroslav Slaboshpytskyi’nin yönettiği The Tribe’in yapımcılığından sorumlu oldu.

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