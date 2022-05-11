Ukrayna, işgale rağmen sanat eserlerini sergileyecek: “Hayattayız”

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Ukrayna'nın önde gelen bir sanat galerisi, ulusun "hayatta" olduğunu göstermek için gizlediği bazı eserleri tekrar yerine koydu.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’daki Borys Voznytsky Lviv Ulusal Sanat Galerisi, Şubat 2022’de başlayan Rusya işgalinin ardından sanat eserlerinin Rus birlikleri tarafından yağmalanmalarını veya yok edilmelerini önlemek için yapıtları rafa kaldırmıştı.

DesignTAXI’de yer alan habere göre, 18 müzeyi kapsayan, Francisco Goya, Peter Paul Rubens ve Wojciech Gerson’a ait sanat eserleri de dahil olmak üzere 67.000 eserden oluşan devasa bir koleksiyona nezaret eden kurum, eserlerin çoğunu açıklanmayan yerlerde saklamanın daha güvenli olduğunu düşünmüştü.

Şimdi bu kararından vazgeçerek eserleri tekrardan sergilemeye başlayan galeri, bu hareketi “ulusun hayatta olduğunu göstermek amaçlı” yaptığını belirtiyor.

YENİ PROJELER DE YOLDA

Galerinin direktörü Taras Voznyak, New York Times’a Ukraynalıların artık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in istediği gibi bir “hiçlik” imajına sinmeyeceklerini söyledi.

Voznyak, “Sanat eserlerini tekrar yerine koymak ve halka açmak, rakibe ‘yaşadığımızı’ kanıtlıyor” dedi.

Galerinin 18 şubesinden bazıları şu anda açık ve kurum, eski Lozinsky Sarayı olan ana binasını önümüzdeki ay bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden açmayı umuyor.

Bir dizi çevrimiçi sanat sergisinin planlanmasıyla birlikte, müze müdürü, savaş zamanlarında Ukrayna’nın sanat ve kültür sahnesini yer altı galerilerine taşımayı öngörüyor.

Voznyak bu gelişmeleri de, “Hayat durmuyor” ifadesiyle açıklıyor.

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