Ukrayna televizyon endüstrisi toparlanmaya çalışıyor

Ukraynalı medya şirketleri, ülkenin can çekişen televizyon endüstrisini sürdürmeye yardımcı olmak için 20 milyon dolarlık bir fon başlattı. Ülke, büyük küresel ağlardan ve yayıncılardan yatırım arıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna işgali devam ederken ülkede pek çok alan da savaştan ağır hasar alıyor. Ukrayna’daki televizyon ve eğlence sektörü de savaştan nasibini alıyor.

FILM.UA için ortak yapımları denetleyen bir endüstri yöneticisi olan Kateryna Vyshnevska, büyük içerik üreticilerine planlar hakkında bilgi verdiğini ve şimdi bir finansman arayışına çıktığını söyledi.

Vyshnevska’nın planı; BBC, Netflix ve Disney gibi küresel devlerin 20 milyon dolarlık fona para koymasını sağlamak. Fon, Ukrayna içeriklerini önceden satın almak veya ortaklaşa üretmek için kullanılacak. Böylece endüstrinin ayakta kalması sağlanmak isteniyor.

KALİTELİ İÇERİK VADEDİYOR

Vyshnevska, fonun iş için mücadele eden 10 milyon Ukraynalı mülteciden bazılarına can simidi olabileceğini söylüyor: “Sektörü dünya çapında bir araya getirmek istiyoruz. İnsanlardan önceden para vermelerini isteyerek kaliteli içerik sunma sorumluluğunu üstleniyoruz.”

Benzer bir ABD yardım programı, Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinden bu yana ülkede aktif durumda.

Fon, Ukrayna dışında bir hayır kurumu olarak kaydedilecek ve endüstrinin çeşitli kesimlerinden yönetim kurulu üyeleri tarafından denetlenecek. HBO’nun Chernobyl’ini Sovyet hikayesinin harika bir örnek olarak nitelendiren Vyshnevska, doğrudan savaşla ilgili şovlar için de yeşil ışık yakılabileceğini ekledi.

O DA SAVAŞ MAĞDURU

Son on yıldır zamanını Londra ve Ukrayna arasında geçiren Vyshnevska da savaşta ailesiyle zor durumda kalanlardan. Vyshnevska, savaşın başlamasından bu yana 12 kilo vermiş olan annesiyle iletişim kurabilmek için günlerce beklemesi gerektiğini belirtirken kendisini şanslı hissettiğini de sözlerine ekliyor: “Ve ben şanslı olanlardan biriyim. Annemi götürecek bir yerim olduğu için ne kadar ayrıcalıklı olduğumun kesinlikle farkındayım ve küçük aile hikayemiz mutlu sonla bitebilir.”

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