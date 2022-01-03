Ukrayna, Türkiye’de de çok izlenen ‘Emily in Paris’ dizisini şikayet etti

Netflix'in dikkat çeken yapımlarından 'Emily in Paris' Ukrayna'da gündem oldu. Ukrayna Kültür Bakanı, dizide yer alan ve Kiev'den gelen karakterin Ukraynalıları yansıtmadığını ve 'aşağılayıcı' davrandığını öne sürdü.

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Ukrayna, Türkiye’de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesi bulunan Netflix’in ‘Emily in Paris’ dizisi ile ilgili yayın platformuna şikayette bulunduklarını iletti.

Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko, dizide Emily’nin yakın arkadaşı olan Ukraynalı Petra’nın ‘aşağılayıcı davranışlar sergilediği’ öne sürüldü.

En son dizide, Petra ve Emily bir gezi sırasında hırsızlık yaptı. Oleksandr Tkachenko, Petra’nın bu görüntüsünü “aşağılayıcı” olarak nitelendirdi.

‘AŞAĞILAYICI DAVRANIŞLAR’

Ukraynalı aktris Daria Panchenko’nun canlandırdığı Petra farklı bir moda anlayışını benimsemesiyle öne çıkıyor ve sınır dışı edilmekten korkuyor.

Tkachenko, Telegram’da “Paris’teki Emily’de Ukraynalı bir kadının kabul edilemez ve aşağılayıcı bir tasviri var” dedi.

Kültür Bakanı, “Ukraynalılar yurtdışında böyle mi görülüyor?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Ukrayna medyasına göre, Tkachenko Netflix’e Petra’nın tasviri hakkında şikayette bulunan bir mektup gönderdi.

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