Ukrayna’da Osmanlı dönemine ait eserler bulundu
Osmanlı döneminde 14’üncü yüzyılda kurulan ve 1789’da yıkılan Ukrayna’daki Hacıbey Kalesi’nin kalıntılarına ulaşmak için geçen ay arkeolojik kazılar başlatıldı.
Odesa’da kalenin izlerini arayan arkeologlar, Osmanlı dönemine ait seramik eser kalıntılarına ulaştı.
Ukraynalı tarihçi Andriy Krasnojon, Hacıbey Kalesi’nin kalıntılarına çok yaklaştıklarını anlatarak, Primorskiy Bulvar’'ndaki kazılar sırasında, Milattan Önce 6’ncı yüzyıla ait olduğu düşünülen amfora ve seramik kalıntılarının bulunduğunu söyledi. (DHA)