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Ukrayna’da Osmanlı dönemine ait eserler bulundu
Ukrayna’da Osmanlı dönemine ait eserler bulundu
Ukrayna'nın Odesa kentindeki Hacıbey Kalesi'nde yapılan kazılarda, Osmanlı dönemine ait seramik kalıntılar gün yüzüne çıktı.
Kültür Sanat 8 Aralık 2020 - 15:13

Osmanlı döneminde 14’üncü yüzyılda kurulan ve 1789’da yıkılan Ukrayna’daki Hacıbey Kalesi’nin kalıntılarına ulaşmak için geçen ay arkeolojik kazılar başlatıldı.

Odesa’da kalenin izlerini arayan arkeologlar, Osmanlı dönemine ait seramik eser kalıntılarına ulaştı.

(FOTO: DHA)

Ukraynalı tarihçi Andriy Krasnojon, Hacıbey Kalesi’nin kalıntılarına çok yaklaştıklarını anlatarak, Primorskiy Bulvar’'ndaki kazılar sırasında, Milattan Önce 6’ncı yüzyıla ait olduğu düşünülen amfora ve seramik kalıntılarının bulunduğunu söyledi. (DHA)

Son güncelleme: 15:22 - 08.12.2020
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