Ukrayna’dan Haluk Levent’e konser teklifi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, sanatçı Haluk Levent'e, Rusya'nın saldırısından kaçıp Türkiye'ye sığınan Eurovision 2016 birincisi Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu.

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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırı sonucu binlerce kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Onlardan biri de Kırım Türkü sanatçı Jamala. 2016’da Eurovision Şarkı Yarışması’nda Ukrayna’ya birinciliği kazandıran Jamala iki çocuğuyla Türkiye’ye sığındı.

Ukrayna Büyükelçiliği de bugün Haluk Levent’e Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Eurovision 2016 birincisi Jamala, Rusya’nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla Türkiye’ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?” denildi.

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