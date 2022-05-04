Ukraynalı rock grubu, Ed Sheeran ile düet yaptı izlenme rekorları kırdı

Ukraynalı rock grubu Antytila, Rusya'ya karşı savaşmak için orduya katıldıktan sonra, Ed Sheeran ile görüşmelerini yeni bir single ile sonlandırdı. Grubun YouTube kanalında yayınlanan şarkı 1,7 milyondan fazla görüntülendi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın en büyük müzik gruplarından biri olan Antytila’nın üyeleri, iki ay önce Rus güçlerinin ülkelerine saldırması sonrasında müzisyenliği bırakıp orduya katılmak zorunda kaldı. Mart ayında TikTok’ta grup, Ed Sheeran’dan 29 Mart’ta ITV’de yayınlanan Ukrayna Konseri’nde canlı yayın yapmasını istedi.

Taras Topolya şunları söyledi: “Barış zamanında konserlerimiz stadyumlarda olurdu, ancak savaş hayatımızı değiştirdi ve şimdi Rus işgalcilere karşı silahlarla savaşıyoruz. Bugün Birmingham’da gerçekleşecek olan Ukrayna için yardım konserinizi duyduk ve Antytila’nın geçici olarak uzaktan konsere katılmasıyla Kiev ile Birmingham arasında canlı yayın yapmayı teklif edeceğiz. Grubumuz teslim olmamış ve Rus işgalcilere asla teslim olmayacak bir şehir olan Kiev’de müzik yapacak. Bombaların altında çalmaktan korkmuyoruz. Bizi destekleyen tüm dünyanın önünde savaşıp zafer için şarkı söyleyeceğiz.”

GELİRİ UKRAYNA’YA BAĞIŞLANACAK

Ukraynalı grup konser kadrosunda yer almasa da, Ed Sheeran ile pazartesi günü yayınlanan bir single’da iş birliği yaptı ve geliri Ukrayna halkına yardım etmek için bağışlandı.

Konserin organizatörleri, rock grubunun orduyla olan ilişkisi nedeniyle Kiev’den canlı performans yapılma teklifini reddetti. Solist Topolya, Ed Sheeran’ın ekibinin bu nedenle 2step adlı bir şarkı üzerinde iş birliğini önerdiğini söyledi.

Müzik videosu o zamandan beri Antytila’nın YouTube kanalında 1,7 milyondan fazla görüntülendi. Topolya BBC’ye şunları söyledi: “Ed, Ukrayna halkına karşı bu acıyı, şefkati ve sempatiyi hissediyor. Ukrayna’daki durum hakkında zaten farkındalık yarattı ve bu süreç devam ediyor. Ünlü bir şarkıcının Ukraynalıları desteklemesine çok sevindim.”

Ed Sheeran, Emeli Sande, Gregory Porter, Snow Patrol, Camila Cabello, Anne Marie savaşın parçaladığı ülkeye yardım etmek için birlikte sahna alarak toplam 13.4 milyon sterlin topladılar.

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