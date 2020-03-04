Ukrayna’ya Çağdaş Sanat çıkarması yapan Türk sanatçılar SÖZCÜ’ye konuştu: Bu sergi Cumhuriyet devriminin sonucudur

Ünlü ressam Bedri Baykam'ın küratörlüğünü üstlendiği ve 26 sanatçının yer aldığı ‘Türkiye'den Çağdaş Sanat' adlı sergi Kiev'deki, Ukrayna Ulusal Sanatlar Akademisi Modern Sanat Araştırma Enstitüsü'nde 17 Şubat'ta açıldı.

Baykam'ın kurucusu olduğu Piramid Sanat'ın 1.5 yıllık çalışmasıyla ortaya çıkan sergi üç jenerasyonu kapsayan Türk sanatçıların eserlerinden oluşuyor. 15 Mart'a kadar devam edecek sergide Türk sanatçıların çok farklı çağdaş sanat örnekleri yer alıyor.

İBB DESTEK OLDU

Aralarında ressamlar, fotoğrafçılar, heykeltıraşlar, video ve performans sanatçılarının olduğu çağdaş sanat temsilcilerinin gücünü Kiev'deki sergiyle gösterdiğini anlatan Bedri Baykam, serginin başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere birçok sponsor desteği sayesinde ancak hayata geçirilebildiğini vurguladı.

Çağdaş sanata devlet desteği olmamasını eleştiren Bedri Baykam;

“Mustafa Kemal, Cumhuriyet'i bir kültür devrimi üzerine kurdu. Daha uzun yaşasaydı Türkiye şu anda dünyaya parmak ısırtacak müzelere sahip olurdu. Meslek grubu olarak yok kabul ediliyoruz. Çağdaş sanat yok sayılıyor. Biz bu sergiyle Türkiye'nin çağdaş yüzünü dünyaya göstermek istedik. Kiev başlangıçtı. Devamı gelecek” dedi.

Ressam Barış Sarıbaş ise Rönesans hareketine benzettiği sergi için “Bugün yaşadığımız bu karanlık dünyaya tekrar bir cevap veriyor sanat ve sanatçılar. Cumhuriyet'in birikiminin bir sonucudur bu sergi” dedi.

Kiev'deki sergiye katılan sanatçıların bir kısmı Türkiye'de sanatçı olmayı birer cümleye şöyle sığdırdılar:

Barış Sarıbaş: Türkiye'de sanatçı olmak çölde çiçek yetiştirmek gibi.

Bahri Genç: Sanatçının hep yalnız olduğu bir ülkede olduğumu hissediyorum.

Genco Gülan: Görevimiz tüm zorluklara rağmen bayrağı ileri taşımaktır.