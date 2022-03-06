Ukrayna’ya destek olan Nick Cave’e çifte standart eleştirisi

Nick Cave, Ukrayna ile dayanışma içinde olunması gerektiğini ifade ettikten sonra kendisini, çifte standart suçlamasına karşı savundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna işgalinin etkisi sadece siyasî alanlarda değil. Moda, teknoloji ve müzik gibi pek çok alanda da savaşın etkisi kendisini göstermeye devam ediyor.

Nick Cave, hayranlarının kendisine soru sormasını sağlayan Red Hand Files isimli portal aracılığıyla kendisine gönderilen bir mesaja yanıt verdi.

“BU DESTEĞİ FİLİSTİN HALKINA GÖSTERMEMİŞTİN”

Cave’in Ukrayna’yı destekleyen mesajlarına Ahmet isimli bir hayranı şu şekilde bir mesaj yazdı: “Ukrayna mesajında beni rahatsız eden şey, Filistin halkına böyle bir desteği ifade etmemiş olman.” Ahmet, Cave’in acımasız bir muameleye maruz kalan Filistin halkıyla açık ve bölünmez bir dayanışma ifade etmediğini söyleyerek sözlerine devam etti.

Ahmet, Cave’in Filistin’i değil de Ukrayna’yı desteklemesinin onu çifte standart uygulayan bir pozisyona soktuğunu söyledi.

“HAYATI TEHLİKEDE OLAN HERKES İÇİN ENDİŞELENİYORUM”

Cave ise yanıtında şunları söyledi: “İki çatışmanın paylaştığı şey, hayatlarından endişe ederek sığınaklara sığınmak zorunda kalan tüm masumların trajik kaderi ve nerede, kim olursa olsunlar bu tür toplulukların tümüne derinden sempati duyuyorum.”

Cave, İsrail-Filistin hakkındaki görüşlerini tekrarlamak istemese de son yirmi yılda topluluklarındaki okullara para toplamak için çeşitli etkinliklere katıldığını söyledi:

“Şu anda bir felaket yaşanıyor ve tarihin bu korkunç anında tüm Ukraynalıların yanındayım. Kiev’de olmaktan başka bir şey istemiyorum ve oradaki şovumuzu dört gözle bekliyordum. Rusya’da da harika hayranlarım var ve oradaki birçok insanın Putin rejiminin eylemlerine şiddetle karşı çıktığını biliyorum.”

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