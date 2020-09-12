Ülkemizde değer yok

Numan Çakır, oyunculuğa nasıl adım attığını ve Toprak filmini SÖZCÜ HaftaSonu’na anlattı: Oyunculuğa Kemal Sunal ve Bedri Baykam sayesinde başladım. Filmler ülkemizde değeri bulmuyor. Çok çabuk tüketim toplumu olduk.

Bu yıl Antalya'da çekilen ‘Toprak' filmiyle Amerika'nın uluslararası iki ayrı film festivalinde ‘en iyi erkek oyuncu' ödülüne layık görülen Numan Çakır'ın oyunculuğa başlama hikayesi oldukça ilginç. 1990'larda İstanbul'un tarihi kulüplerinden Vefaspor'da kalecilik yapan Çakır, oyunculuğa nasıl adım attığını ve Toprak filmini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı. Çakır'a ilk olarak genç yaşlarından sonra değişen hayatıyla ilgili sinema oyunculuğuna nasıl başladığını sorduk. Ödüllü aktörün cevabı şöyle:

ÇEVREM HEP SANATÇIYDI

Bedri Baykam ve rahmetli Kemal Sunal ile 1992'de Vefaspor sayesinde tanıştık. Hatta bir gün Kemal Sunal ile Beyoğlu'nda karşılaştık kendisine ‘Vefasporluyum diyorsunuz ama sizi hiç maçlarda görmedik' dedim. Ertesi hafta maça gelmişti. Kemal Abi'yi görmek bile yetmişti. Bedri Baykam ve Kemal Sunal beni oyuncu olmam konusunda teşvik ettiler. Çevrem hep sanatçıydı. Futbol bittiğinde ise hayatımı oyuncu olarak devam etmeye karar verdim. Kemal Sunal bana ‘Bu bir okuldur ama diploma öldüğün zaman verilir' demişti.

KIR-PARÇALA OLSA İZLENİR

– Filmlerimiz yurtdışında çok iyi ödüller alırken yurt içinde izlenmiyor. Neden?

Nuri Bilge Ceylan'ı düşünün. Adam yurtdışında yüz akımız, inanılmaz işler yapıyor ama kendi memleketinde 3-5 bin kişi izliyor. Oscar ödülü alsak yine bu değişmeyecek. Ama silahlı, cinsel temalı, vur kır parçala işler olsa izlenirdi. Çabuk tüketim toplumuyuz her şey çok çabuk tüketiliyor.

BİR YAŞAM MÜCADELESİ

İnançlar üzerine kurulu bir film. İnsana doğduğu andan itibaren yüklenen bütün şeylerin sorgulanması gerektiğini anlatan bir durum tespiti. Antalya Serik'te bir bahçedeki narları satarak hasta annesi, öksüz ve yetim olan yeğeniyle yaşam mücadelesi veren Cemil'in hikayesi. Annesini ameliyat ettirmek için böbreğini satıyor…

ANTALYA’DA YER BULAMADI

– Türkiye'de izleyiciyle buluşacak mı?

“Buluşacak tabii ama yurtdışındaki festivaller bittiğinde sanırım. Antalya Film Festivali olacak önümüzdeki günlerde ancak film yarışma dışı tutulduğu gibi prömiyeri bile yapılmadı. Bu film Antalya'da çekilmesine rağmen festivalde yer bulamadı.”

ENGELLİ ROLÜ İSTERİM

Halen Veteran Milli Takım'da kalecilik yapan Çakır, oynamak istediği rolü şöyle tanımlıyor: “Engelli bir bireyi oynamak isterim. Edebiyat kokan filmler ilgimi çekiyor. Fransız sinemasını çok severim. Yeni sezon için ‘Şeref Sözü' isimli diziyi çekiyoruz.”