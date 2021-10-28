Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bütün çözümler Atatürk’te

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve değerlerini simgeleyen “Anamorfoz Atatürk’ adlı eser 29 Ekim’den itibaren Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenecek.

Hande ZEYREK

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Çekyalı heykeltıraş Patrik Prosko imzası taşıyan eserin ilk gösterimi dün Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu ev sahipliğinde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya ve Patrik Prosko'nun katılımıyla gerçekleşti. Ali Koç, burada “Atamızın hayatını ve değerlerini simgeleyen çok önemli bir eserin böyle anlamlı bir günde Rahim Koç Müzesi'nde sergilenecek olmasının gururunu yaşıyoruz” dedi ve şunları söyledi:

“ATATÜRK'ÜN IŞIĞINDA”

“Atamız ne diyor: ‘Geçmiş bilinmezse gelecek bilinmez. Geçmiş modern bir devlet kurmada en iyi örnektir.' Geçmişimizi korumak ve yaşatmak, değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Büyük Önder Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyeti kurarken ülkemizin dünyanın en çağdaş, en kalkınmış toplumlardan biri olması idealine kenetlenmiştir. Bugün hâlâ ülkemizin her alanında ihtiyaç duyduğu çözümleri Atatürk'ün fikirlerinde ve Cumhuriyetimizin reformlarında bulabiliyoruz. Cumhuriyetimizi anlamalıyız, anlatmalıyız, yaşamalıyız, değerlerine sıkı sıkı sarılmalıyız. Atatürk'ün düşünce ve değerleri ışığında ülkemizin her alanında gelişmesi, iyileşmesi için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz.” Prosko'nun eseri, yıl sonuna kadar müzede ziyaret edilebilecek.