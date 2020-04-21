“Ülkemizin ses mühendislerine ihtiyacı var”

Bugüne kadar 20 bin civarında plağı olan Nejat Pakyüz'ü programına konuk eden Taşçı, Pakyüz ile hem koleksiyonculuğu hem de plaklar üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

“GENÇLERİN PLAĞA TUTKUSU ARTTI”



Sevilen sanatçıların plaklarını efsanevi stüdyo Abbey Road'da kayıt yaptıran ilk Türk yapımcı olan Pakyüz, son yıllarda gençlerin de plağa tutkusunun arttığını ifade etti. Türkiye'de tozlu raflara kaldırılan plaklara olan ilgiyi yeniden uyandırmada büyük pay sahibi olan Pakyüz, “Gençler kariyer planlamalarında ses mühendisliği alanına yönelebilirler. Ses mühendisliğini, albüm kayıtları ve canlı performanslar ile kısıtlamamak gerekiyor. Son dönemlerde tiyatro ve müzikal alanlarında da ses mühendisleri başarılarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de bu alanda büyük bir boşluk var” diyerek dikkat çekti.