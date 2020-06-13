Ülkü Tamer’in kitaplara girmemiş şiirleri Lucia’da toplandı

Usta şair Ülkü Tamer’in daha önce yayımlanan ancak kitaplara girmemiş şiirleri ve şiir çevirileri bir kitapta toplandı.

Türkçenin en önemli şairlerinden, gazeteci, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer'in kitaplara girmemiş şiirleri “Lucia – Kitaplara Girmemiş Şiirleri” adlı yapıtta toplandı. Dr. Emine Selcen Bekmezci'nin hazırladığı eser Karakum Yayınları'nca okura sunuldu.

“Lucia – Kitaplara Girmemiş Şiirleri”, iki yıl önce hayata veda eden şairin 1954-1975 arasında çeşitli dergilerde yayımladığı kendi şiirleri ve 1958-1968 arasında farklı şairlerden Türkçeye çevirdiği şiirlerden oluşuyor.

Tayfun Haykır'ın editörlüğünü yaptığı kitabın kapak tasarımı Mehmet S. Fidancı'ya ait.



Kitabın arka kapak yazısı şöyle:

Sevdiğimiz şiirler yazılmamış olanlar,

Islıkla çaldığımız şarkılar dinlemediklerimiz:

Kuğularla büyürken gecelere soluğun…

2. Yeni'nin nahif sesi Ülkü Tamer'in kitaplarına girmemiş şiirleri ilk kez elinizdeki kitapta bir araya geliyor ve okurla buluşuyor. Lucia'da şairin 1954-1975 arasında çeşitli dergilerde yayımladığı kendi şiirleri ve 1958-1968 arasında farklı şairlerden Türkçeye çevirdiği şiirler yer alıyor. Bu şiirler, Ülkü Tamer'in şiirinin köklerine inmenin yanı sıra şiir dünyasına dair pek çok ayrıntıyı da içinde saklıyor.

İnsanda ölmeli insan ölürse, diyen Ülkü Tamer, keşfedilmeyi bekleyen şiirleriyle okurunu yeniden selamlıyor…