Ültimatom nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ültimatom mu, ultimatom mu, ultümatom mu?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ültimatom'dur.
ÜLTİMATOM NE DEMEK:
1- Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota.
2- Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma.
ÜLTİMATOM NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin ültimatom mu, ultimatom mu, ultümatom mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ültimatom şeklinde olmalıdır.
ultimatom (Yanlış kullanım)
ultümatom (Yanlış kullanım)
Ültimatom (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bize bir şans vermek yerine, resmen ültimatom verdi!”