Ultrason nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ultrason mu, ultrasyon mu?

Ultrason nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ultrason mu, ultrasyon mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘ultrason’dur. Ultrason mu, ultrasyon mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ultrason'dur.

ULTRASON NE DEMEK: Yansılanım.

ULTRASON NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ultrason mu, ultrasyon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ultrason şeklinde olmalıdır.

ultrasyon (Yanlış kullanım)

ultrason (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bebeğin son durumunu görmek için ultrason çekilecek.”