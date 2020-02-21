Ultrason nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ultrason mu, ultrasyon mu?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ultrason'dur.
ULTRASON NE DEMEK: Yansılanım.
ULTRASON NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin ultrason mu, ultrasyon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ultrason şeklinde olmalıdır.
ultrasyon (Yanlış kullanım)
ultrason (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bebeğin son durumunu görmek için ultrason çekilecek.”