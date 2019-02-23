Uludağ’ın popüler tarihi, Bursa Kent Müzesi’nde sergilenecek

Avrupa’nın ödüllü müzeleri arasında yer alan, nitelikli sergi ve etkinlikleri ile Bursa’nın en önemli kültürel mekânlarından biri olan Bursa Kent Müzesi, kuruluşunun 16’ncı yıldönümünde renkli bir sergiye ev sahipliği yapacak. İçinde bulunduğu yakın coğrafyanın en popüler dağı olarak bilinen, binlerce yıldır önemini ve değerini yitirmeyen, mitolojiden günümüze doğal güzellikleriyle varlığını sürdüren Uludağ’ın geçmişten günümüze her yönüyle ele alındığı ‘Uludağ’ın Popüler Tarihi’ sergisi, Bursa Kent Müzesi sergi salonunda sanatseverlerin izlenimine sunulacak.



(DHA)