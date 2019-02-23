Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Uludağ’ın popüler tarihi, Bursa Kent Müzesi’nde sergilenecek
Uludağ’ın popüler tarihi, Bursa Kent Müzesi’nde sergilenecek
Bursa Kent Müzesi renkli bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Keşiş Dağı'ndan günümüze 'Uludağ'ın Popüler Tarihi' sergisi, 23 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Kültür Sanat 23 Şubat 2019 - 10:26

Avrupa’nın ödüllü müzeleri arasında yer alan, nitelikli sergi ve etkinlikleri ile Bursa’nın en önemli kültürel mekânlarından biri olan Bursa Kent Müzesi, kuruluşunun 16’ncı yıldönümünde renkli bir sergiye ev sahipliği yapacak. İçinde bulunduğu yakın coğrafyanın en popüler dağı olarak bilinen, binlerce yıldır önemini ve değerini yitirmeyen, mitolojiden günümüze doğal güzellikleriyle varlığını sürdüren Uludağ’ın geçmişten günümüze her yönüyle ele alındığı ‘Uludağ’ın Popüler Tarihi’ sergisi, Bursa Kent Müzesi sergi salonunda sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

(DHA)

Etiketler