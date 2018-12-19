Ulusal Tiyatro Ödülü, Bilge’ye verildi

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Tiyatro alanında yeni eserlerin yaratılmasını teşvik edip, yerli tiyatro eseri repertuvarının zenginleşmesinin amaçlandığı yarışmada Bilge, ödülünü duayen sanatçı Zihni Göktay'ın elinden aldı. Sinema alanında yakalamış olduğu başarıyı yazdığı ilk oyun “İnsan Hüznü” ile tiyatro alanına da taşıyan yazar ve yönetmen Mehmet Selçuk Bilge, bir Kadıköy'lü olarak Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği bu özel yarışmada ödül almaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Mehmet Selçuk Bilge'nin senaryosunu yazdığı ve aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturduğu ilk filmi “Kuluçka”, 37. İstanbul Film Festivali’nde yarıştı ve ikinci projesi “Buralar Daha Güvenli” ise Antalya Film Forum’a kabul edildi.