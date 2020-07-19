Ulusal Yarışma heyecanı başladı

İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması bölümünde bu yıl çoğu Türkiye ve dünya prömiyerini yapacak 11 uzun, 12 kısa metrajlı film yer alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması heyecanı, önceki akşam başladı. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) işbirliğiyle 17-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak yarışmalarda, 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alacak.

Yarışmanın ilk gününde yönetmenliğini Hacı Orman'ın yaptığı Körleşme ve Ahmet Toğaç'ın yönetmenliğini yaptığı Kulak Misafiri gösterildi. Gösterimin ardından İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan katılan film ekipleriyle söyleşti.

Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ödül kazanan filmler, 28 Temmuz Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi'nin boğaz manzaralı terasında düzenlenecek Ödül Töreni'nde açıklanacak.