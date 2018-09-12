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Ulusal Yarışma’dan Ayla Algan’a onur ödülü
Ulusal Yarışma’dan Ayla Algan’a onur ödülü
Bu yıl 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında ikinci kez düzenlenecek 55. Ulusal Yarışma’da Onur Ödülü, usta oyuncu Ayla Algan’a takdim edilecek.
Kültür Sanat 12 Eylül 2018 - 15:43

55. Ulusal Yarışma'nın bu seneki Onur Ödülü, 4 Ekim akşamı Cahide Müzikhol'de gerçekleşecek kapanış töreninde Ayla Algan'a takdim edilecek. Algan'ın, 1965'te Ertem Göreç ile başlayan sinema macerası, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Memduh Ün, Tunç Başaran, Aram Gülyüz, Ferzan Özpetek, Barış Pirhasan gibi yönetmenlerle devam etti. Aynı zamanda şarkı da söyleyen ve 1971'de Paris'in ünlü konser salonu Olympia'da sahneye çıkan Algan, 1972'de Devlet Sanatçısı unvanı aldı ve UNICEF Onur Ödülü'ne layık görüldü. Kadın hikâyeleri anlatan birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini üstlendi, sayısız oyuncu yetiştirdi. 55. Ulusal Yarışma, cesur rol seçimleri, karakterlere kattığı derin ve dokunaklı yaklaşımı, eğitmen olarak oyunculuğa yaptığı sonsuz katkı sebebiyle bu yılki Onur Ödülü'nü Ayla Algan'a sunacak.

100’LER TEŞEKKÜR PLAKETİ 

Ulusal Yarışma bu sene ödül gecesinde Yeşilçam'da yüzler kulübüne giren on iki “görünmez kahramana” plaket vererek onları onurlandırmayı amaçlıyor. Kariyerlerinde yüz filmi aşan, yüzden fazla filme imza atarak Türkiye sinemasının bütününde büyük emeği geçmiş isimlerden Yücel Uçanoğlu, Çetin İnanç ve Yavuz Figenli'ye plaketleri ödül gecesinde takdim edilecek. Aramızdan ayrılan Aram Gülyüz, Atıf Yılmaz, Nejat Saydam, Oğuz Gözen, Orhan Elmas, Osman Fahir Seden, Semih Evin, Sırrı Gültekin ve Ülkü Erakalın'ın ise yakınları yönetmenlerin ödüllerini alacak.

İLGİLİ HABER55. Ulusal Yarışma'nın jürisi belli oldu

Sinemanın ve sinemaseverlerin görünmeyen kahramanlarına verilen Sinema Emek Ödülü, bu yıl dublör Burhan Kocataş'a sunulacak. yana Antalya Film Festivali'nde Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği – ÇASOD tarafından verilen Yıldırım Önal Anı Ödülü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ulusal Yarışma'da takdim edilecek. Bu seneki Yıldırım Önal Anı Ödülü Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy'a takdim edilecek.

Son güncelleme: 16:01 - 12.09.2018
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