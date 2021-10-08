Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin gala yemeği yapıldı

Adana'da bu yıl 'Coğrafya Lezzettir' temasıyla 5'incisi düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin gala yemeğinde kentin ünlü tatları, davetlilere sunuldu.

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Kentte bu yıl ‘Coğrafya Lezzettir’ temasıyla 5’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin gala yemeği gerçekleştirildi. Yeni Adana Müzesi bahçesinde düzenlenen galaya Adana Valisi Süleyman Elban, Adana milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve kent protokolü katıldı.

Aralarında gurmelerin de bulunduğu davetliler, stantlarda sergilenen kente ve bölgeye özgü yemeklere yoğun ilgi gösterdi. 36 stantta 140 çeşit lezzetin sunulduğu açık büfeden Adana Valisi Süleyman Elban, kent protokolü ve davetliler yemeklerini alarak lezzetleri tatma imkanı buldu. Yemeğin ardından ‘Toros Esintileri’ temasıyla hazırlanan yöresel kıyafet defilesi gerçekleştirildi.

“YÜZ BİNLERCE İNSANLARIMIZIN MİDESİNE, DAMAKLARINA HİTAP ETMEYİ PLANLIYORUZ”

Programda konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, Adana mutfağının bugünkü zenginliğine 450’nin üzerinde endemik bitkiye sahip olması ve ülkenin her bölgesinden birçok kültüre ev sahipliği yapmasından dolayı olağanüstü bir mutfağın ortaya çıktığını söyledi.

Elban, “İklimi sıcak, insanı sıcak bu şehirde 5’incisini düzenlediğimiz festivalimizi pandemi nedeniyle geçen sene dijital olarak yapmış ve sadece gözlere hitap edebilmiştik. Bu yıl inşallah yüz binlerce insanlarımızın midesine, damaklarına hitap etmeyi planlıyoruz. Bu 3 gün boyunca gelen tüm misafirlerimiz ayrılırken damaklarında güzel Adana lezzetlerinin tadı kalır diye temenni ediyorum” dedi. DHA