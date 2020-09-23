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Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği yola çıktı
Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği yola çıktı
Sinema dünyasının önemli isimleri bir araya gelerek, "Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği"ni kurdu.
Kültür Sanat 23 Eylül 2020 - 11:53

Kurucu başkanlığını yönetmen Hatice Aşkın'ın üstlendiği Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği kurucu üyeleri arasında film festivalleri danışmanı Serap Gedik, yönetmen – oyuncu Aydın Orak, yazar Gülşah Elikbank, senarist Ayşe Balıbey, yapımcı – senarist Ahmet Küçükkayalı ve senarist Ferit Göktaş bulunuyor.

Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği, öncelikli olarak bağımsız sinema ve sanat alanlarının gelişimini sağlamak için projeler üretmek için yola çıktı.

HEDEFLER BÜYÜK

Dernek, bunun yanı sıra yurt içinde ve dışında sanatsal-bilimsel etkinlikler yapmak, bağımsız sinema alanında çalışma koşullarını iyileştirmek ve çalışanların haklarının savunulması konusunda çalışmalar yapmak, sinema sektöründeki cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak, sinema sektöründe görev yapan kişiler ve tüzel kişiliklerle temas halinde olmak ve ortak çalışmalar üretmek, film festivallerinin koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili farkındalık yaratmak, bağımsız sinema içerisindeki çeşitliliği arttırmak için çalışmalar yapmak hedefinde…

Amaçlardan birisinin de genç sinemacıların yetişmesine ve gelişimlerine yönelik katkılar sağlamak olduğu belirtildi.