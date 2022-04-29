Uluslararası Caz Günü’ne özel konser

Borusan Müzik Evi, cazı ve bu müziğin dünyanın dört bir köşesindeki insanları birleştirmedeki rolünü vurgulamak için 2011’den bu yana kutlanan Uluslararası Caz Günü’ne özel olarak bir program hazırladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İkiz Cabin Crew'ün Stockholm Jazz Records'dan 4 Mart'ta yayınlanan Transit adlı projesi yarın saat 21.00'de Borusan Müzik Evi'nde yankılanacak. Ödüllü davulcu İkiz tarafından yazılan ve topluluğun üç üyesi tarafından üretilen, akustik enstrümanlar ve elektronik soundscape'lerle izleyiciler benzersiz bir deneyim yaşayacak. Küresel salgınla birlikte çalışmaları durma noktasına gelen grubun yeniden nefes aldığı ve üretmeye başladığı yaratıcı bir çalışma olan Transit, ilk ‘kalkış' parkurundan son ‘varışa' kadar, kelimenin tam anlamıyla baştan sona bir yolculuğa çıkaran, pandeminin sonsuza kadar sürmeyeceğini ve çok yakın bir gelecekte yeniden ‘yeni' yolculuklara çıkılacak zamanın geleceğini hatırlatan bir mesaj taşıyor. Konser, Uluslararası Caz Günü'ne özel olarak JOY FM ve çevrimiçi radyo platformu Borusan Klasik'ten canlı olarak dinlenebilecek.