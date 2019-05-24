Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali’nde ödüller belli

Türkiye'nin ilk ve tek çevre temalı kısa film etkinliği olan festivalin uluslararası gösterimi bölümünde 22 ülkeden 1990 kısa filmin gösterimi yapıldı. Festival kapsamında; Beykent Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi,Maltepe Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ile Kayseri Erciyes Üniversitelerinde film gösterileri, sergiler, söyleşi ve açıkoturumlar ile müzik dinletileri gibi etkinlikler yapıldı.
Festivalde Agah Özgüç, Güler Ökten ve Derviş Zaim’e ‘Sinema Onur Ödülleri’ takdim edildi.
Festival kapsamında düzenlenen ve Engin Çağlar, Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Vural Çavuşoğlu, Doç. Dr. Özden Toprak, Doç. Dr. Burcu Kurtiş’den oluşan seçici kurul aşağıdaki filmleri ödüle değer buldu:
KURMACA DALI
1. Ronaldo (Yönetmen: Recep Bozgöz)
2. Simülakr (Yönetmen: Melihat Özdoğan Ağgül)
3. Siyah ve Beyaz (Yönetmen: Ahmet Sami Kuriş)
BELGESEL DALI
1. Kurbağa Avcıları (Yönetmen:Batuhan Kurt)
2. Şehrin Ortasında (Yönetmen: Yüce Sayılgan)
3. Orada Bir Yerde (Yönetmen:Naz Melis Özdil)
HALK JÜRİSİ ÖDÜLLERİ
1. Karabiga (Yönetmen: Mustafa Ünlü)
2. Kördüğüm (Yönetmen: Selim Uyar)
3. Balıkçı (Yönetmen: Ezgi Yağmur Küçük)
Ödül töreni, 27 Mayıs’ta saat 19:00’da Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.