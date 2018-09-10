Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali yarın başlıyor

Mersin'de 2. kez düzenlenecek olan Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, 11-14 Ekim'de düzenlenecek. Festivale 19 ülkeden 100 engelli sanatçı katılacak.

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Tüm dünyadaki engelli sanatçıları bir araya getirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Mersin’i Kalkındırma Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, 11 Ekim’de başlayacak, 14 Ekim’e kadar sürecek. İkinci kez düzenlenecek festival, Aşık Veysel anısına gerçekleştirilecek. Festival kapsamında kent merkezindeki farklı semtlerde konser sahneleri kurulacak ve sergi alanları açılacak. 4 gün sürecek festivalde panel ve çalıştaylar düzenlenecek.



VİRTÜÖZLER SAHNE ALACAK

Festivalin açılış gecesinde Porto Rikolu şarkıcı, besteci ve gitar virtüözü Jose Feliciano sahne alacak. Down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras, ayakları ile gitar çalan Mark Goffeney, görme engelli şarkıcı, yazar ve manken Joana Zimmer, Latin müziğinin Avrupa’daki temsilcileri Gatto Gabriel ve Steven Cyril de festivalde boy gösterecek.



Engellilere yönelik projeleri ile tanınan Eda-Metin Özülkü de organizasyon kapsamında sevenleri ile buluşacak.