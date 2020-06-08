Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin uzun metraj yarışma filmleri açıklandı

Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde (UGFF) ‘uzun metraj’ kategorisinde yarışacak filmler belli oldu. Dünyaca ünlü ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın jüri başkanı olduğu ‘Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 8 film yarışacak.

Uluslararası Göç Filmleri Festival, 14 Haziran’da başlıyor. Film festivalinde yarışacak filmlerden ilki 7 ödüllü For Sama/Sama İçin… 2019'da Oscar adayı olan film; BAFTA, Cannes ve İngiliz Bağımsız Film Ödülleri'nden ‘En İyi Belgesel' ödülleriyle dönmüştü. Suriyeli Waad Al Kateab ve İngiliz Edward Watts'ın yönettiği belgesel, Suriye'de yaşanan iç savaşı genç bir annenin gözünden çarpıcı bir dille aktarıyor.

Afgan yönetmen Hassan Fazili'nin gerçek hayat hikayesini konu alan; Sundance ve Berlin Film Festivali gibi birçok festivalden ödülle dönen Midnight Traveler/Gece Yolcusu, yarışmanın merakla beklenen diğer yapımları arasında.

İKİ TÜRK YAPIMI DA YARIŞMADA

Ukraynalı yönetmen Maryna Er Gorbach ve ödüllü yönetmen eşi Mehmet Bahadır Er'in birlikte yönettiği Omar And Us/ Omar ve Biz, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşayan emekli bir komutanın, aynı apartmanda yaşadığı komşusunun hayatını kurtaran iki göçmeni evinde misafir etmeye başlamasının ardından önyargılarıyla yüzleşmesini anlatıyor.

Doğu Avrupa, Londra, Milan Uluslararası Film Festivalleri'nden ödülle dönen Olgun Özdemir'in yönettiği Kızım Gibi Kokuyorsun/Scent Of My Daughter, tüm aile fertlerini Nice'teki IŞİD saldırısında kaybeden Beatrice, kendisiyle aynı acıyı yaşayarak yakınlarını kaybeden Suriyeli Hevi ve ülkesine tatile gelmiş gurbetçi İbrahim'in, duygusal ve etkileyici yol hikayesini anlatıyor.

Kazananlar 21 Haziran'da festivalin kapanış ve ödül töreninde belli olacak.



Yarışma Filmleri:

For Sama/Sama İçin (İngiltere, ABD / 2019)

Midnight Traveler/Gece Yolcusu (Amerika, Katar, Kanada, İngiltere / 2019)

Omar And Us/Omar ve Biz (Türkiye / 2019)

Kızım Gibi Kokuyorsun/Scent Of My Daughter (Türkiye, Amerika, Fransa / 2019)

Oskar&Lilli (Avusturya / 2020)

Oğlum Gibi/Just Like My Son (İtalya, Hırvatistan, Belçika / 2018)

Rafaël (Hollanda, Belçika, Hırvatistan / 2018)

The Merger/Extra Time (Avustralya / 2018)