Uluslararası Halikarnassos Müzik Festivali Bodrum’a renk kattı

Bodrum'da düzenlenen Uluslararası Halikarnassos Müzik Festivali ilçeye renk kattı. Sanatseverler ilk dört konserde Vivaldi'den Aşık Veysel'e dünyaca ünlü besteci ve sanatçıların eserlerini dinleme fırsatı buldu. Festival 13 Nisan'da sona erecek.

Yaşar ANTER

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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Halikarnassos Bodrum Müzik Festivali turistik ilçeye renk getirdi.

4 Nisan’da başlayan ve 13 Nisan’da sona erecek festivalin ilk 3 konserinde 3 bin 500 sanatsever müzik ziyafeti yaşadı.



Halikarnassos Bodrum Müzik Festivali açılış konseri Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde dünyanın birçok ülkesinde konserler veren ünlü ney üstadı Ercan Irmak solistliğinde başladı ve Türk besteci C. Reşit Rey’in ‘Türkiyem’ adlı senfonik şiirinden bölümler sahnelendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de sanatçılara çiçek takdim etti ve Muğla için bu etkinliğin çok önemli olduğunu, bundan sonra da böylesi değerli organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Müzik festivalin ikinci gününde İrina Nikotina (keman), Julia Repak (viyolonsel) ve Aslı Tunca’'dan (piyano) Barcarolle trio seslendirilirken, Heredot Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde W.A. Mozart ve İ. Baran’ın eserleri dinleyicilerden büyük beğeni aldı.

VIVALDI’DEN AŞIK VEYSEL’E MÜZİK YOLCULUĞU

Festivalin üçüncü gününde ise İzmir Klarnet Kuartet sahne alırken, dördüncü gününde 4 usta çellistten oluşan Quartetto Turco Dört Viyolonselin izleyici ile buluştu. Konserde Vivaldi’den Aşık Veysel’e değişik eserler sahnelendi.

FESTİVAL AKDENİZ RAPSODİSİ İLE SONA ERECEK

Halikarnassos Bodrum Müzik Festivali’nin kapanış konseri 13 Nisan’da yapılacak. Halit Turgay ve Cem Babacan ‘Halit Turgay Akdeniz Rapsodisi’ni seslendirecek. Kapanış konserinin sürprizi ise Halit Turgay’ın bu konser için, daha önce bestelemiş olduğu ‘Halikarnas’ isimli üçlüsünü flüt, viyolonsel ve piyano için yeniden düzenlemesi ve orkestra şefi Münif Akalın’ın Quartetto Turco Dört Viyolonseli ile katılımıyla seyirciyle buluşması olacak.